Депутат поведала о жизни в "помойке"

Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова провела своеобразную параллель между жизнью при коммунистах и помойкой. По словам чиновницы, такое сравнение — это обращение внимание на нищету.

На своей странице в Twitter политик сделала репост видео, в котором демонстрируется квартира с советским интерьером. Стебенкова сопроводила пост следующей подписью: "Вот так мы жили при коммунистах. Снова хотим в эту помойку?".

В комментариях пользователь Олег Кучеров возразил мнению депутата. По его словам, в СССР тот, кто работал, жил хорошо, не влезая в пожизненный кредит. Стебенкова ответила пользователю. По ее словам, она жила так, как показано на опубликованных кадрах. Кроме того, она подрабатывала и на почте, и уборщицей, чтобы помочь родителям. Ее семья не могла отложить денег, а средств на еду не хватало. Депутат считает, что во времена СССР жили хорошо только представители номенклатуры, а все остальные "влачили нищенское существование".

В разговоре с "Газетой.Ru" Людмила Стебенкова пояснила, что приведенное ей сравнение — это попытка обратить внимание на нищету, в которой жил Советский Союз. По ее словам, в то время люди имели очень плохой быт, в магазинах ничего не было, а если и было, то ужасного качества. Кроме того, депутат считает, что по советским меркам на зарплату врача можно было купить пятьдесят килограммов мяса, а сейчас в пять раз больше.

Стебенкова отметила, что люди, которые мечтают о возвращении в СССР, были, возможно, партноменклатурой, потому жили прекрасно, остальные же пребывали в нищете. По словам депутата, сейчас самые обычные люди живут гораздо лучше.

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