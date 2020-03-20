На Москву надвигается гребень высокого давления

В Москве в выходные ожидается похолодание на 10 градусов и небольшой снег.

"На столицу будет распространяться гребень высокого давления с северо-запада​​​. Это холодная восточная часть антициклона", — рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 21 марта может выпасть небольшой снег, а температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов. Днем в столице ожидается не выше ноля.

22 марта атмосферное давление в городе начнет расти, и до 23 марта москвичей порадует тиха и солнечная погода.

Роман Вильфанд также напомнил, что после дня весеннего равноденствия, который в этом году приходится на 20-21 марта, солнечные лучи будут доносить до Земли все больше энергии, поэтому днем воздух будет прогреваться более интенсивно.