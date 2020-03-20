Россиян призвали отказаться от походов в спортзал и общения с внуками

Россиян просят на время сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу не ходить в спортзалы и бассейны.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Она подчеркнула, что подобные помещения не всегда проветриваются, отметив, что, если у человека нет симптомов инфекционного заболевания, он может заниматься некомандным видом спорта — бегом или спортивной ходьбой.

Драпкина также напомнила, что при коронавирусе смертность среди пожилых людей может достигать 20%, и посоветовала им ограничить общение со своими маленькими внуками, у которых заболевание может протекать бессимптомно.

По словам Драпкиной, инкубационный период при коронавирусе длится две недели и в легкой форме оно протекает от 14 до 20 дней. Врач сообщила, что заболевание может протекать без повышения температуры, бессимптомно.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эпидемии коронавирусной пневмонии, впервые зарегистрированной в конце прошлого года в центральном Китае – пандемией. На сегодняшний день в разных странах мира ею заболели более 255 тысяч человек, вылечились почти 90 тысяч, умерли более 10 тысяч.