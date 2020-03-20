Германия капитулировала. Радость. Я целовал Леночку, Тонечку...:"Письмами Победы" делится Урал

Электронная библиотека сообщений военных лет пополнилась фронтовыми письмами с Урала. Участие в уникальном интерактивном проекте "Письма Победы" приняла жительница Екатеринбурга Валентина Николаевна Малышева.

Фронтовые письма-треугольники Валентина нашла в портфеле отца. Потрепанные письма хранят в себе историю войны от первого лица. Труженик тыла Николай Куранов и его старший брат красноармеец Иван День Победы ждали с нетерпением. Николай в Свердловске в тылу собирал для фронта танки, а Иван гнал врага через всю Европу.

В минуты затишья братья писали друг другу письма: как красноармейцы шли победным маршем по Европе, как громили врага не жалея своих жизней, а также делились эмоциями и радостью людей в День Победы.

"Ранним утром я услышал по радио сообщение: Германия капитулировала. Радости не было конца. Я целовал Леночку, Тонечку, потом побежал к Кольке татарину-соседу и другу. Мы обнимались и ликовали" – эти строки лучше любого учебника истории передают достоверность событий.

"Вести Урал" напоминает, в преддверии 75-й годовщины Победы телеканал "Россия" предлагает принять участие в интерактивном проекте "Письма Победы". Цель акции – собрать электронный архив писем военных лет со всей страны. Архив в Интернете будет доступен каждому.

"Читая фронтовые письма, до глубины души проникаешься той жизнью. Это память на всю жизнь моим детям, внукам, правнукам", – поделилась жительница Екатеринбурга Валентина Малышева.