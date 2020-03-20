Путин подписал указ о выплатах за детей от трех до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Получить их смогут семьи с доходами ниже величины регионального прожиточного минимума на члена семьи. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума ребенка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено до 1 апреля утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления выплаты, а также примерный перечень необходимых для ее назначения документов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что власти сделают порядок назначения этих выплат максимально упрощенным и единым для всей страны.