Месси или Роналду: Пеле назвал лучшего футболиста современности

Легендарный бразильский футболист и единственный трехкратный чемпион мира Пеле назвал лучшего игрока современности. Король футбола сделал выбор в пользу игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду. И объяснил почему он выбрал не Лионеля Месси.



"Думаю, что Криштиану Роналду на данный момент лучший в мире футболист, — приводит слова Пеле Спортс.Ru. — Он попросту самый стабильный игрок. Хотя, безусловно, не стоит забывать и о Месси".



Также великого бразильца спросили о том, кого бы он назвал лучшим игроком в истории футбола: "Сложный вопрос. Были Зико, Беккенбауэр, Роналдиньо, Роналдо и Кройфф. Но думаю, что Пеле был лучшим просто потому, что всех их сравнивали именно со мной".



Напомним, что накануне стало известно о том, что Пеле в депрессии. Сам 79-летний бразилец отрицал это. Позже в его честь была установлена восковая фигура, которую он посчитал "красивее" его самого.