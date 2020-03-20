Трамп не нужен: цена нефти устремилась вниз

Цены на нефть возобновили падение после недолго роста: европейский сорт Brent дешевеет к 17:30 мск на 1,7% до $28 баррель, а американский WTI – на 4% до $24,8 за баррель, согласно данным торгов.

Цена нефти росла на мировых биржах с вечера 19 марта, когда президент США Дональд Трамп заявил о решимости вмешаться и стабилизировать цены на нефть после просьбы американских нефтяных компаний, страдающих от низкой стоимости нефти на мировых рынках.

Но в Кремле в пятницу дали понять, что России и Саудовской Аравии не нужен посредник, и нет необходимости во вмешательстве Трампа. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Саудовской Аравией и Россией нет ценовой войны, и страны действуют из бюджетных показателей.

В Кремле заявили, что не считают катастрофой цену нефти ниже $25 за баррель. "Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура… Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе", заявил Песков "Ъ FM".