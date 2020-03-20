Размыкая круг: Nissan сменил свой логотип

Компания Nissan разработала и зарегистрировала свою новый фирменный знак, который, в духе нынешней моды, сделали в упрощенном виде.

Новый ниссановский логотип получил разомкнутый круг, а также более простой двухмерный вид, который сейчас становится все более популярным в крупных компаниях вроде Google или Volkswagen. Компания уже зарегистрировала новую эмблему в Великобритании, Аргентине, Чили и Уругвае, но пока не сообщает, где и когда она будет применяться. Попутно в Nissan зарегистрировали и логотип Z для нового спорткара, который придет на смену модели 370Z.

Ранее свой логотип сменила и компания BMW. Доработан новый логотип не слишком масштабно, но заметно. Основное - это исчезновение привычного черного ободка вокруг круга, разделенного на белые и синие секторы. Теперь вместо сплошной полосы лого BMW опоясывает тонкая линия, цвет которой может меняться в зависимости от ситуации.

Кроме того, логотип избавили от светотеней и намеков на трехмерность, сделав более плоским, а шрифт самой надписи стал проще и строже. Аналогичные изменения ждут и символику более мелких направлений - суббрендов BMW i и BMW M.

Логотип дебютировал вместе с нынешним технологическим флагманом бренда - концептуальным предвестником серийного электрического седана Concept i4. Однако в BMW настаивают, что новая символика будет использоваться в первую очередь для каналов коммуникации компании и ее клиентов - к примеру, на промо-продуктах и в соцсетях, а также на международных выставках и локальных мероприятиях. Автомобили и дилерские центры применения нового лого должны избежать.