Марсово поле и набережную Сены закрыли

Власти Парижа объявили о закрытии ряда общественных мест в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба полиции французской столицы.

Сообщается, что в рамках общенационального карантина доступ жителям города и гостям Парижа будет перекрыт вплоть до 22 марта на набережную реки Сены, Марсово поле и Эспланаду Дома инвалидов.

Отмечается, что такие меры продиктованы беззаботным и безответственным отношением к санитарным мерам граждан Пятой республики.

С 15 марта в стране закрыты все магазины — кроме продуктовых и аптек — кафе, рестораны, музеи, кинотеатры. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений.

При этом парижане относятся к карантину легкомысленно, гуляя, в частности, по набережной Сены.

Между тем, по последним данным, во Франции выявлено около 11 тысяч случаев заражения. Более тысячи человек выздоровели, более 370 скончались.

Всего же в мире инфицированы почти 256 тысяч человек, вылечились почти 90 тысяч, умерли более 10 тысяч.