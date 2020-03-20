Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

В США прошли успешные испытания гиперзвукового оружия, утверждает Пентагон. Запуск провели с военной базы на Гавайях, планирующий аппарат двигался в пять раз быстрее скорости звука, сообщат агентство "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Уточнятся, что испытания проводили армия и флот США при поддержке Агентства по противоракетной обороне. Военные поясняют, что им удалось утвердить конструкцию гиперзвукового оружия, теперь они будут работать над боевым применением этого летательного аппарата.

Соединенные Штаты давно разрабатывают гиперзвуковое оружие. Но пока они не смогли продвинуться дальше прототипов, которые двигаются со скоростью около 5 Махов. В то время как российские комплексы способны разгоняться до 27 Махов.