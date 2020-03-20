В Липецкой области возбудили дело после гибели матери с детьми в пожаре

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожаре в Измалковском районе Липецкой области. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара, начался осмотр места происшествия и опрос свидетелей и очевидцев.

Деревянный дом в деревне Кошкино вспыхнул днем. На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарных, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по области. В ходе тушения пожара обнаружены тела 43-летней женщины и двух ее сыновей трех и двух лет.

Как позже рассказали ГТРК "Липецк" в Следственном комитете России по Липецкой области, в доме проживала семья из четырех человек. Глава семейства на момент пожара дома отсутствовал.

Елецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей. Максимальное наказание по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" предусматривает до 4 лет лишения свободы.