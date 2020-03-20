20 марта 202018:02

Большунов: только Клебо мотивирует меня на совершение невозможного на лыжне

Действующий чемпион Кубка мира по лыжным гонками Александр Большунов признался в том, кто является его главным мотиватором на лыжне. Россиянин назвал таковым одного из своего конкурентов норвежца Йоханнеса Клебо.

"Только Йоханнес может заставить меня совершить невозможное на лыжне, ведь все же в спринте он лучший, — сказал Большунов, слова которого приводит RT. — Во время тренировок это постоянно сидит у меня в голове. Ради этого я готов даже работать в спарринге".

Напомним, что Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира досрочно. Это произошло после того, как его норвежские соперники отказались от продолжения борьбы в турнире. Они стали опасаться распространения коронавируса.

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