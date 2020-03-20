Запрета на въезд в Москву нет: в МВД развенчали слухи

В столичном главке полиции назвали слухами появившуюся информацию о том, что в Москву якобы ограничили въезд автотранспорта.

В ГУ МВД заявили о том, что в соцсетях начали появляться ложные сообщения о работе московских полицейских. Так, начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил "Интерфаксу", что в этих постах заявляется о фактах ограничения въезда легковых автомобилей в столицу и просьбах сотрудников ДПС на трассах к водителям не ехать в Москву.

Васенин заявил, что данные сообщения - "фейки" и что подобных фактов не зарегистрировано.

Представитель главка также призвал граждан "проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации".

Ранее в Москве подсчитали КПД личного автомобиля и выяснили, что большую часть времени машине не ездит, а стоит на месте.