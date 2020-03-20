Из Черногории возвращены российские туристы

Авиакомпания "Победа" смогла вернуть домой своих пассажиров, которые оказались изолированными в Черногории.

Для перевоза клиентов 19 и 20 марта было выполнены четыре вывозных рейса. Часть клиентов "Победы" была передана на рейсы "Аэрофлота".

В сообщении авиакомпании в Facebook отмечается, что "Победа" гордится своими клиентами, которые проявили терпение, мужество, взаимовыручку и поддержку.

В "Аэрофлоте" рассказали, что в период с 14 по 20 марта в Россию были возвращены почти 26 тысяч пассажиров. Такую информацию привела пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. По ее словам, "Аэрофлот" продолжает программу по возвращению российских граждан на родину регулярными и чартерными рейсами, сообщает ТАСС.



Ранее стало известно, что Черногория внезапно закрыла в ночь на 17 марта свое воздушное пространство в связи с коронавирусом. Туристы из России оказались изолированными в чужой стране. Кроме того, власти Черногории шантажировали российскую сторону и не разрешали вылет чартеров.