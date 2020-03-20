Дептранс Москвы сообщил, насколько сократилось число пассажиров

После того, как в Москве были приняты меры по предотвращению распространения коронавируса многие сотрудники перешли на удаленную работу, а студенты были отправлены на дистанционное обучение, в общественном транспорте столицы стало заметно меньше пассажиров.

Однако до сих пор точных данных не было. К вечеру 20 марта Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем телеграм-канале опубликовал статистические данные.

Оказалось, поездок в метро и на МЦК стало меньше на 30 процентов, а студентов и школьников – на 60 процентов.

Значительно сократилось и число поездок на наземном транспорте: на 24 процента. В электричках люди стали тоже ездить меньше, хоть и ненамного – всего на 10 процентов.

"Впервые мы радуемся, что пассажиров стало меньше, и надеемся, что этот тренд продолжится", — говорится в сообщении Дептранса.

В нем также поясняется: количество подвижного состава при этом не уменьшается, а за счет сокращения пассажиропотока становится больше свободного места.

Что касается такси и каршеринга, то здесь зафиксировано снижение от 10 до 15 процентов.

Меньше стали ездить в аэропорты (что объяснимо в нынешней ситуации) и в крупные офисные кластеры, а вот в торговые центры, напротив, стали ездить чаще.

Также отмечается, что как курьерские службы люди стали чаще использовать такси.

Меньше стало на дорогах столицы и личных машин. Правда, пока лишь на 5 процентов (на 172 тысячи).

При этом, сообщают в Дептрансе, утренний пик разгрузился больше, чем вечерний, а машин из Московской области приезжать стало больше.

"Еще одна хорошая тенденция – на 9 процентов снизилось количество ДТП на дорогах", — отмечается в сообщении дорожного ведомства Москвы.