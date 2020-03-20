Увеличена проектная мощность подвода к "Северному потоку-2"

Проектная мощность газопровода "Грязовец — КС Славянская", предназначенного в том числе для подачи газа в строящийся газопровод в Европу "Северный поток-2", увеличена до 82,4 миллиарда кубометров газа с 55 миллиардов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в "Газпром инвесте".

Протяженность данной трассы от Вологодской до Ленинградской области составляет порядка 880 километров, всего будут построены семь площадок компрессорных станций (КС). КС "Славянская" является головной станцией экспортного магистрального газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" планирует ввести данный участок в эксплуатацию до конца 2020 года.