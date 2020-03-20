NI предупредил об опасности попыток изоляции России

Западу следует извлечь урок из попыток изолировать Россию, которые предпринимались ранее, считает американский журнал The National Interest. Издание считает, что желание сделать СССР изгоем привело к заключению Раппальского договора с Германией.

Сейчас аналогичные действия могут привести к образованию союза России и Китая, уверены американские журналисты.

Западу лучше укреплять отношения с РФ, открывать для себя российскую культуру, а не опускаться до старых обид, добавляет NI.