Назван самый популярный независимый ресурс о коронавирусе

Социальная новостная платформа Reddit стала самым крупным независимым источником для пользователей, ищущих релевантную и достоверную информацию о пандемии коронавируса COVID-19. Ветка /r/coronavirus, которая на 23 января насчитывала около тысячи читателей, интересующихся инфекцией из китайского Уханя, за последние две недели привлекла внимание свыше 1,2 миллиона человек.

За популярным форумом теперь следит команда из более чем 60 модераторов, включая исследователей инфекционных заболеваний, вирусологов, ученых из области компьютерных наук, врачей и медсестер. Как рассказал NBC News один из добровольцев, вирусолог Питтсбургского университета Эмерсон Боггс, он и его команда ежедневно отслеживают свыше 50 тысяч комментариев, блокируя посты с дезинформацией, разжиганием межнациональной розни, а также дискуссии на политические темы.

Результатом экспертизы модераторов и их неоплачиваемого труда стало появление крупнейшего и самого авторитетного интернет-сообщества, обсуждающего ситуацию с коронавирусом. По словам Боггса, модераторы тщательно следят за содержимым ветки. Посты, которые основаны на неподтвержденных данных или неверно интерпретированных фактах, удаляются, а публикации, ссылающиеся на научные статьи, которые не рецензируются, помечаются соответствующим предупреждением.

Другой доброволец Рик Барбер рассказал, что по мере роста сообщества им было крайне тяжело обуздать распространение фейковых новостей и паники вокруг пандемии. Выходом стал полный запрет обсуждений на тему политики. Чтобы справиться с потоком негатива, модераторы также внедрили автоматизированную систему, которая уведомляет их о расистских и ксенофобских высказываниях, особенно в отношении Китая. Удаляются такие комментарии очень быстро.

По данным Redditlist, сейчас /r/coronavirus занимает место третьего по активности субреддита и самого быстрорастущего за всю историю сайта.