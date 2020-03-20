Власти США перенесли дату подачи налоговых деклараций на 3 месяца

День подачи налоговых деклараций в США перенесен с 15 апреля на 15 июля, согласно сообщению министра финансов США Стивена Мнучина в пятницу, передает MarketWatch.

В твиттере министр финансов написал, что по указанию администрации президента США Дональда Трампа "у всех налогоплательщиков и предприятий будет дополнительное время для подачи и осуществления платежей без процентов и штрафов".

Он также призвал всех налогоплательщиков, которые могут получить возврат налогов, "подать заявку сейчас, чтобы получить ваши деньги", — написал он в отдельном сообщении в социальной сети.