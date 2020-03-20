200 отравлений и 23 смерти от наркотиков выявлено в Пензенской области за год

За год в Пензе от наркотиков 23 человека умерли и 200 отравились. На учете в настоящее время числятся более 1000 человек. Итоги за 2019 год озвучили на заседании антинаркотической комиссии, а также обсудили план работы на текущий год..

Больше всего наркозависимых отмечено в Пензе и Кузнецке, в том числе в областном центре — один подросток. Случаев наркомании среди детей не зафиксировано. В сою очередь, губернатор Иван Белозерцев считает, что статистика не отображает истинного положения. Он поручил усилить взаимодействие между врачами-наркологами и представителями муниципальной власти.

"Общемировая тенденция сегодня такова, что наркозависимость все больше прячется в тень, захватывает молодежь из благополучных семей. Они покупают наркотические вещества под влиянием моды, субкультур. Сначала как средство расслабления, делают это время от времени, а потом подсаживаются, и появляется проблема", — подчеркнул глава региона.

По итогам заседания, сообщают "Вести Пенза", принято решение усилить профилактическую работу со школьниками и студентами. Информировать молодежь об ответственности за распространение наркотиков и демонстрировать последствия их употребления.