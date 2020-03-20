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Коронавирус 26 минут назад

20 марта 202019:40

США договорились с Канадой и Мексикой по границам

Global Look Press

США и Мексика договорились ограничить необязательные перемещения через границу из-за коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал государственный секретарь США Майк Помпео.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава и Вашингтон пришли к соглашению, по которому нелегальные беженцы на канадско-американской границе будут отлавливаться и возвращаться обратно.

Ограничения на границах касаются туристических поездок, не распространяясь на грузовые перевозки и авиационные перелеты. Примерный срок ограничений установлен до 20 апреля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В данный момент в 168 странах мира заражены почти 259 тысяч человек, выздоровели почти 90 тысяч, умерли более 10 тысяч. 

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