Захарова уточнила число россиян, застрявших в других странах

Около 9 тысяч россиян застряли за рубежом из-за противовирусных мер, принятых разными странами. Все они ждут, когда решится вопрос с их возвращением на родину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово "потерпите" произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях", – написала Захарова в Facebook.

По ее словам, МИД в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы вернуть всех россиян домой.

Ранее Захарова сообщала о "тысячах" наших соотечественников, которые не могут вернуться в Россию, поскольку в странах, где они оказались, ввели ограничения передвижения из-за распространения коронавируса COVID-19. Она призвала граждан обращаться в посольства и консульства и пообещала помочь.

В частности, после того, как в Марокко ввели режим ЧС, там застряли более 450 российских туристов. Комментируя эту ситуацию, Захарова отметила, что вопрос решается: его обсуждали на межведомственном совещании по логистике вывоза россиян.