"Газпром" готов заняться антисептиками

"Газпром" готов организовать производство антисептиков из газа — речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба компании.

Отмечается, что "Газпром", как одна из крупнейших российских корпораций заботится о здоровье сограждан, видя в использовании природного газа перспективное направление для борьбы с эпидемией коронавируса.

Отмечается, что можно на основе "голубого" топлива в короткие сроки на заводах "Газпрома" организовать производство различных производных, на основе которых будут производиться эффективные и дешевые антисептические средства, столь необходимые во всем мире.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В данный момент в 168 странах мира заражены более 259 тысяч человек, выздоровели почти 90 тысяч, умерли более 10 тысяч.