Кремль не пойдет на уступки Саудовской Аравии в ценовой войне за рынок нефти

Президент России Владимир Путин не пойдет на условия шантажа со стороны Саудовской Аравии, чтобы остановить ценовую войну на рынке нефти, пишет Bloomberg.

Отмечается, что беспрецедентное столкновение между двумя крупнейшими производителями нефти в мире — и бывшими союзниками по соглашению о сокращении добычи углеводородов (ОПЕК+) — грозит подтолкнуть цены на нефть ниже 20 долларов, но Кремль не будет первым, кто сдастся, рассказали источники агентства, знакомые с позицией властей РФ.

Российские власти потратили годы на создание резервов для такого рода кризиса. Хотя Москва и не ожидала, что саудиты спровоцируют ценовую войну, Кремль пока уверен, что продержится дольше, чем Эр-Рияд.

"Путин известен тем, что не поддается давлению", — сказал Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений в Москве, государственного аналитического центра, который консультирует правительство по вопросам внешней политики и экономики.

Российский президент доказал, что готов к жесткой конкуренции "для защиты национальных интересов и сохранения своего политического имиджа как сильного человека".

После двух десятилетий правления президент РФ имеет достаточно опыта, чтобы пережить нынешний кризис, сказали три человека, прося не называть их имени, потому что информация не является публичной.

Путин не тот, кто сдается, даже если борьба приведет к значительным потерям, сказал один источник.