Коронавирус: Трамп призвал не гнаться за сенсациями, Помпео обвинил Россию

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов аккуратнее относиться к публикации новостей о пандемии COVID-19.

Как передает "Интерфакс", отвечая на вопрос сотрудника СМИ о том, что он, как президент страны делает в то время, когда много людей болеют и умирают, Трамп ответил, что его собеседник скверный журналист, который гонится за сенсациями и задает ужасные вопросы, направляющий американцам очень плохой сигнал.

Кроме того, американский лидер сообщил, что у него "хорошее предчувствие" насчет хлорина — он считает, что лекарство от малярии поможет справиться и с коронавирусом. Трамп добавил, что доволен тем, как Соединенные Штаты борются с COVID-19.

При этом государственный секретарь США Майк Помпео пошел дальше и заявил, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая и Ирана.

В данное время в США заражено свыше 16 тысяч человек, более 1,5 тысячи выздоровели, умерли 219.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в том, что он своими санкциями, вводимыми на фоне роста коронавирусной инфекции, способствует числу жертв в Иране.

Зариф заявил, что руководство США гордится убийством иранских граждан на Ноуруз (Новый год, который празднуется в Иране 20 марта) и подчеркнул, что Вашингтону, который категорически презирает человеческую жизнь, не удастся сломить жителей страны.

За минувшую неделю США неоднократно вводили антииранские санкции, сообщив, что стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана, который по мнению Вашингтона поддерживает международный терроризм.

В данный момент в Иране отмечено более 19 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 6 тысяч, умерли более тысячи.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В данный момент в 168 странах мира заражены более 265 тысяч человек, выздоровели более 90 тысяч, умерли более 11 тысяч.