Тема:

Коронавирус 16 минут назад

20 марта 202020:35 Кирилл Воробьев

Российские ученые испытывают сразу несколько прототипов вакцин от коронавируса

Российские ученые испытывают сразу несколько прототипов вакцин от коронавируса

В вирусологическом центре "Вектор" под Новосибирском проходят испытания прототипов вакцин от коронавируса COVID-19. Что уже удалось сделать ученым?

Центр вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Именно здесь разрабатывают вакцину от коронавируса — и не одну, а сразу 13 прототипов.

Пока идут испытания на подопытных животных: крысах, хорьках и низших приматах. Всего создано шесть вариантов вакцины — как на основе платформ, уже используемых для прививок от гриппа, так и новые, синтетические. Ученые в первую очередь должны выяснить, насколько безопасна и эффективна окажется новая разработка.

"В первую очередь для любого препарата необходимо показать его безопасность и имунногенность, насколько он может вызывать эффективный иммунный ответ против инфекции. Соответственно, первые эксперименты, которые мы сейчас проводим, они предназначены для того, чтобы определить, насколько эффективен прототип вакцины и насколько он безопасен", — объясняет Елена Гаврилова, заместитель генерального директора по научной работе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Затем надо будет определиться с практической частью: дозой, кратностью, схемой введения. Так что клинические испытания на здоровых добровольцах — это дело будущего. По самым оптимистичным прогнозам, внедрение вакцины может начаться не ранее октября-декабря.

"Получив живой материал, мы его сразу передали на исследование в электронный микроскоп и увидели классическую картину коронавируса, который имеет свои особенности — почему его и назвали так — вокруг вирусной частицы есть белки, которые формируют изображение, как корона", — показывает Елена Гаврилова, заместитель генерального директора по научной работе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Коронавирусы — особая группа вирусов. Их внутренний код — РНК — природа тщательно спрятала. Есть несколько слоев защиты, а на поверхности образования, похожие на шипы, их вирус использует как ключи, чтобы проникнуть в здоровые клетки. И момента проникновения он получает полный контроль над ними и программирует их по-новому. В итоге клетка превращается в завод по производству вируса, но уже внутри организма.

Уже известно, что подход к этой вакцине нужен особый — вирус опасен для пожилых. Потому ученые в первую очередь должны понять, как новая прививка повлияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

"Над вакциной против COVID-19 работают ученые в 66 лабораториях по всему миру. Одна из первостепенных задач — понять, что вызывает тяжелое течение болезни", — говорит Светлана Яцышина, руководитель референс-центра по мониторингу возбудителей болезней верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Китайские коллеги сейчас выделяют 2 разных типа вируса коронавируса, которые отличаются тем, насколько тяжелую форму заболевания они вызывают. Я думаю, что в ближайшем будущем их будут выделены десятки видов. И это как раз нам позволит провести более глубокий анализ свойств этого вируса, с какими именно генетическими особенностями связано тяжелое течение, легкое течение, способность вызывать иммунитет. Все это нас обязательно нужно будет для разработки и лечения коронавируса и, конечно, для разработки вакцинных препаратов, профилактических препаратов", — объясняет Вадим Покровский, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Чтобы ускорить выпуск вакцины, новосибирские ученые работают в круглосуточном режиме и уже через месяц ждут первые результаты об активности препаратов.

В музее центра "Вектор" есть экспозиция с воспоминания сибирских ученых о ликвидации разных эпидемий по всему миру. История о победе над коронавирусом тоже займет свое место.

Ранее по теме

Сейчас

20:30

COVID-19: новый антирекорд в Италии и первая смерть в Сербии

19:19

Захарова уточнила число россиян, застрявших в других странах

17:46

Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

17:27

Путин подписал указ о выплатах за детей от трех до семи лет

17:06

Оперштаб скорректировал данные по коронавирусу в России

15:56

В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от COVID-19

15:40

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал указ о выплатах за детей от трех до семи лет

Путин подписал указ о выплатах за детей от трех до семи лет

2 часа назад
Оперштаб скорректировал данные по коронавирусу в России

Оперштаб скорректировал данные по коронавирусу в России

3 часа назад
Захарова уточнила число россиян, застрявших в других странах

Захарова уточнила число россиян, застрявших в других странах

1 час назад
Коронавирус: Трамп призвал не гнаться за сенсациями, Помпео обвинил Россию

Коронавирус: Трамп призвал не гнаться за сенсациями, Помпео обвинил Россию

30 минут назад
Рассмотрение дела по скифскому золоту отложено

Рассмотрение дела по скифскому золоту отложено

46 минут назад
ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

2 часа назад
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

4 часа назад
Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

2 часа назад
ЦБ: необходимости в поддержке россиян наличными деньгами нет

ЦБ: необходимости в поддержке россиян наличными деньгами нет

3 часа назад
Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

Шеф евродипломатии высказался по антироссийским санкциям

5 часов назад
Запрета на въезд в Москву нет: в МВД развенчали слухи

Запрета на въезд в Москву нет: в МВД развенчали слухи

2 часа назад
Кремль не пойдет на уступки Саудовской Аравии в ценовой войне за рынок нефти

Кремль не пойдет на уступки Саудовской Аравии в ценовой войне за рынок нефти

59 минут назад
Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

Песков рассказал о тесте Путина, карантине в Москве и петиции общественников

7 часов назад
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

3 часа назад
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

5 часов назад
Кино по выходным: фильмы для души и сердца

Кино по выходным: фильмы для души и сердца

9 часов назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Apple перестала продавать больше двух iPhone в одни руки

Apple перестала продавать больше двух iPhone в одни руки

45 минут назад
Роман Путин решил создать партию

Роман Путин решил создать партию

55 минут назад
"Газпром" готов заняться антисептиками

"Газпром" готов заняться антисептиками

57 минут назад
США договорились с Канадой и Мексикой по границам

США договорились с Канадой и Мексикой по границам

1 час назад
Евро-2020 не сменит название на Евро-2021 из-за переноса на год

Евро-2020 не сменит название на Евро-2021 из-за переноса на год

1 час назад
Припаркованная Tesla сняла на свои камеры землетрясение

Припаркованная Tesla сняла на свои камеры землетрясение

1 час назад
Дептранс Москвы сообщил, насколько сократилось число пассажиров

Дептранс Москвы сообщил, насколько сократилось число пассажиров

1 час назад
Посол России в Ираке награжден за эвакуацию детей

Посол России в Ираке награжден за эвакуацию детей

1 час назад
NI предупредил об опасности попыток изоляции России

NI предупредил об опасности попыток изоляции России

1 час назад
Увеличена проектная мощность подвода к "Северному потоку-2"

Увеличена проектная мощность подвода к "Северному потоку-2"

1 час назад
Назван самый популярный независимый ресурс о коронавирусе

Назван самый популярный независимый ресурс о коронавирусе

2 часа назад
Столичные пожарные вспоминают друга и учителя - Героя России Евгения Чернышева

Столичные пожарные вспоминают друга и учителя - Героя России Евгения Чернышева

2 часа назад
Марсово поле и набережную Сены закрыли

Марсово поле и набережную Сены закрыли

2 часа назад
Большунов: только Клебо мотивирует меня на совершение невозможного на лыжне

Большунов: только Клебо мотивирует меня на совершение невозможного на лыжне

2 часа назад
Взлетел еще один глубокомодернизированный Ту-22М3М

Взлетел еще один глубокомодернизированный Ту-22М3М

3 часа назад
Размыкая круг: Nissan сменил свой логотип

Размыкая круг: Nissan сменил свой логотип

3 часа назад
Учёные рассказали, как пользователи ПК могут помочь в борьбе с COVID-19

Учёные рассказали, как пользователи ПК могут помочь в борьбе с COVID-19

3 часа назад
Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества

Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества

3 часа назад
Правительство отменило штрафы к автопрому за нарушение сроков выполнения госконтрактов

Правительство отменило штрафы к автопрому за нарушение сроков выполнения госконтрактов

4 часа назад
Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

4 часа назад
Зал "Зарядье" проведет серию онлайн-концертов

Зал "Зарядье" проведет серию онлайн-концертов

4 часа назад
Представитель "Ашана": дефицита товаров нет, цены остались прежними

Представитель "Ашана": дефицита товаров нет, цены остались прежними

4 часа назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

4 часа назад
Вячеслав Малежик рассказал, кто вытащил его с того света

Вячеслав Малежик рассказал, кто вытащил его с того света

5 часов назад
Эксперт объяснил, почему поляки размечтались о Калининграде

Эксперт объяснил, почему поляки размечтались о Калининграде

5 часов назад
Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

Оригинал памятника Жукову отправили на реставрацию

5 часов назад
Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

7 часов назад
В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

В российской армии коронавируса нет, весенний призыв в силе

7 часов назад
YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России

8 часов назад
Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

9 часов назад
Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

12 часов назад
Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

19.03.2020 14:10
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

18.03.2020 15:59
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку