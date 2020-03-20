ЦБ призвал страховые компании и кредиторов поддержать заболевших коронавирусом

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что будут реструктурированы кредиты заразившимся коронавирусом.

Речь о кредитах в банках и микрофинансовых организациях. Центробанк призвал еще и страховые компании поддержать заболевших и не взимать с них штрафы, если они попросят об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования.

Еще одно предложение касается кредиторов, у которых заложены объекты недвижимости. Им Центробанк рекомендовал до 30 сентября не забирать это имущество, даже если заемщик будет нарушать свои обязательства.

Сейчас некоторые россияне работают дистанционно из дома и осуществляют платежи онлайн. С 1 мая все переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей будут производится банками бесплатно. Если сумма превысит 100 тысяч рублей, комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тысяч рублей.

В систему быстрых платежей входит более 50 банков, а с начала апреля к ней подключится и Сбербанк.

"Сейчас считаем принципиально важным эти ограничения ввести, потому что потребность в дистанционной оплате, в онлайн оплате, существенно возросла. Дальше будем смотреть за развитием ситуации", — проинформировала общественность Эльвира Набиуллина, председатель Центрабанка РФ.

ЦБ не видит риска резкого роста цен ни в целом, ни на определенные виды товаров. Пик инфляции может быть достигнут в начале следующего года. Экономика продолжит рост, хотя во втором квартале темпы могут замедлиться.

"По году в целом пока не ожидаем спада экономического. Период сложный и главное, что мы к этому периоду подошли с достаточным накопленными и буферами, и устойчивостью финансовой системы, у нас есть весь арсенал инструментов для того, чтобы купировать риски", — подчеркнула Набиуллина.

Прогноз по валютному курсу в Центробанке не дают. Набиуллина лишь заявила, что он плавающий и сейчас нет повода его регулировать.

Официальные курсы, установленные ЦБ на выходные – 78,4 рублей за доллар и 84,15 за евро.

Правительство будет поддерживать авиакомпании, но сегодня появились сообщения, что ряд перевозчиков ведут себя недобросовестно. В частности, в Федеральную антимонопольную службу поступают жалобы на резкий рост цен на авиабилеты из-за границы. В ФАС потребовали от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах.

"В связи с исключительным положением перевозчика "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России обращает внимание перевозчика на недопустимость повышения цен в сложившейся ситуации. Источники компенсации рейса без пассажиров по направлению "туда" будут предложены перевозчику", — заявила Адиля Вясилева, начальник управления регулирования транспорта ФАС России.

Представители авиаперевозчика завышение цен отрицают.

"Аэрофлот" никаких мер для увеличения стоимости билетов не предпринимал. Такие заявления в принципе звучат довольно странно в отношении компании, которая на протяжении последних двух недель в круглосуточном режиме занимается эвакуацией наших сограждан", — ответила Юлия Спивакова, пресс-секретарь "Аэрофлота".