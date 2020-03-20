Удобно, прозрачно и безопасно. ЦИК рассказал, каким будет голосование по поправкам в Конституцию

Максимальное удобство для граждан, максимальная открытость и главное — максимальная безопасность. Именно по этим принципам пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Правила сегодня утвердил Центризбирком. Волонтеры уже начали информационную кампанию.

Сразу несколько окон в многофункциональном центре Красногорска приспособлены под общественную приемную, где каждый может узнать все о грядущей конституционной реформе.

"Вот такие информационные стенды, на которые вынесены основные поправки. Каждый может подойти и ознакомиться с ними", — рассказывает ведущий специалист МФЦ Валерия Чуйко.

И такие информационные стенды уже в скором времени будут установлены в каждом МФЦ страны. Общероссийский народный фронт в авангарде разъяснительной работы с населением.

Но прежде всего, агитация в данном случае — это приглашение людей на голосование. Вот первый видеоролик этой кампании, выпущенный Центризбиркомом.

ЦИК сегодня утвердил план мероприятий по подготовке общероссийского голосования, в котором и печатание бюллетеней, и формирование участковых комиссий.

"У нас основной приоритет имеют два фактора. Первое — это обеспечение доступности голосования и создание максимальных удобств для граждан. Второе очень важное направление — это повышение общественного контроля за процедурой голосования. Тоже усиление мер, направленных на предотвращение возможных нарушений", — поясняет председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Поэтому никаких ограничений для наблюдателей от любых партий и общественных объединений.

"Публичность максимальная в этом процессе позволит нам убедительно утверждать, что легитимность результата не может быть подвергнута никаким сомнениям", — говорит заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Сегодня открыт еще и официальный интернет-портал "Конституция 2020 РФ". На его титульной странице на любой вопрос вам ответит чат-бот Константин.

"По созвучию с нашей конституцией, выбрали такое имя для нашего чат-бота — Константин. Во всяком случае, легко запоминается, и я думаю, что людям будет особенно интересно использовать эту нашу опцию. И получить ответы на интересующие их вопросы", — заявила президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнеры" Марианна Максимовская.

За образец взяли последние президентские выборы, но в ЦИК обещают, что процедура станет еще более простой и понятной для граждан.