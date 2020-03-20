Москва наращивает лабораторные мощности для скорейшей диагностики коронавируса

С 20 марта тестирование на коронавирус COVID-19 начали проводить пять московских городских лабораторий, еще четыре добавятся к ним в ближайшее время. За сутки специалисты смогут проверить 10 тысяч проб. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы исследования проводили и частные лаборатории.

Диагностический клинический центр №1: здесь проводят исследования на все виды заболеваний, но сейчас главные силы брошены на вирус COVID-19.

- Мы на передовой. Все понимаем.

График работы специалистов изменился, про отдых приходится забыть. Врачи и лаборанты в кратчайшие сроки освоили новое специализированное оборудование. Один комплект сюда уже поступил, в пути еще три.

"На сегодняшний день лаборатория способна провести порядка 1,5 тысяч тестов в сутки. Как только запустится и встанет на борт новое оборудование, расчетная мощность лаборатории будет около 4 тысяч тестов в сутки", — говорит Джамиля Джандарова, заведующая бактериологической лабораторией Диагностического клинического центра №1.

Площадь для исследований в центре увеличилась на 900 квадратных метров. Образцы для исследования поступают из ближайших поликлиник и станций скорой помощи. Всего же для тестирований на коронавирус в Москве переоборудованы 9 лабораторий. Во всех проводятся так ПЦР-исследования, то есть диагностика РНК инфекции — это как ДНК человека. Это единственный способ выявить COVID-19.

"Работа сложная, профессиональная, требующая навыков. Тем не менее, считаю, что мы справимся с данной задачей. И очень важно, чтобы мы и дальше взаимодействовали с лабораториями Роспотребнадзора, по сути дела создавая двойной контроль — в наших лабораториях и в их лабораториях. Чтобы не было никакой ошибки", — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Особое внимание хотел бы обратить на то, что все 9 лабораторий соответствуют всем требованиям. Более того, могу сказать, что требования по безопасности у нас даже выше, чем в Западной Европе. На сегодняшний день обучено 170 сотрудников в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора", — сообщил Александр Цибин, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения Москвы.

К концу следующей недели Москва планирует выйти на 10 тысяч исследований в сутки. Кроме того, к тестированию на коронавирус привлекут частные лабораторные центры, мощности будут только наращивать.