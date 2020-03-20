Тюменские аграрии готовы обеспечить регион продуктами в период карантина

Аграрии Тюменской области готовы обеспечить регион продуктами в период мер по коронавирусу. На складах запасено до второй половины мая. В это время в город начнут поступать партии капусты, моркови и другой продукции свежего урожая.

Первый шаг на пути к магазину — это сортировка. К весне, традиционно, брака становится больше — влажность и время года. Не выброшенное отправляется на фасовку, там формируют пакеты с определенным количеством килограммов и стандартные торговые сетки.

За последнюю неделю спрос вырос примерно на 20 процентов, рассказали ГТРК "Регион-Тюмень" фермеры. Сказывается эпидемическая ситуация, но не критично. Даже, если запросы потребителей увеличатся вдвое, запасов хватит, чтобы всех накормить и сохранить ценовую политику.

Теплицы работают круглогодично. За счет них на местных прилавках всегда есть салат, травы и разных сортов помидоры. Конечно, объёмы продаж в разы меньше, чем у поставщиков картофеля, но для местных нужд этого достаточно.