20 марта 202020:23

"Яндекс" открыл онлайн-галерею нейросетевого искусства

Компания "Яндекс" объявила об открытии онлайн-выставки с картинами, которые были сгенерированы искусственным интеллектом. "Галерея нейросетевого искусства" насчитывает около четырех тысяч экспонатов, причем любую понравившуюся работу — но только одну — посетители могут забрать себе.

Нейросеть на архитектуре StyleGAN2 проанализировала около 40 тысяч произведений искусства, после чего "нарисовала" собственные. На выставку попала лишь малая часть работ, причем отбирала их другая нейросеть, которая используется в "Яндекс.Картинках" для поиска изображений по запросам.

В галерее четыре тематических зала: "Люди", "Природа", "Город" и "Настроение". Гуляя по виртуальной выставке, пользователи могут выбрать любую картину и "оставить" её себе. Для этого понадобится авторизоваться на любом сервисе "Яндекса".

Полноразмерный "подлинник" в высоком качестве затем можно будет перенести на холст или напечатать на футболке, рассказали в компании. Другие посетители тоже смогут увидеть эту картину, но в уменьшенном размере.

В 2018 году на аукционе Christie's в Нью-Йорке была впервые продана картина, полностью сгенерированная компьютером. Полотно, на старте торгов оценивавшееся в $7-10 тысяч, ушло с молотка за $432 500.

На "нарисованном" ИИ портрете запечатлен вымышленный персонаж Эдмонд де Белами, одетый в сюртук с белым воротником. Работа напечатана на холсте и обрамлена позолоченной рамой. Написавшие её алгоритмы были разработаны парижской арт-группой Obvious.

Текст: Вести.Hi-tech

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