20 марта 202021:21

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

На этой неделе количество активных пользователей операционной системы Windows 10 превысило миллиард человек. В честь этого события Microsoft выпустила ролик, в котором намекнула на предстоящие функции и обновления интерфейса.

Видео с нарезкой фрагментов прошлого и будущего дизайна разместил в инстаграме Панос Панай, руководитель по разработке Windows и устройств Microsoft. Из него можно узнать, что компания собирается обесцветить "живые плитки" (Live Tiles). Подложка для иконок в меню "Пуск" станет менее контрастной, что визуально создаст больше пространства между ними, а глазу было легче скользить по сетке с приложениями.

Вместе с этим в Microsoft работают над унификацией "текучего" дизайна (Fluent Design). Ранее компания перерисовала в едином стиле иконки приложений пакета Microsoft Office, многие из которых не менялись годами, а теперь взялась за значки в других встроенных программах и элементы интерфейса.

Кроме того, изменения затронут контекстные меню Windows 10, а также файловый менеджер "Проводник". Как они будут выглядеть, показано на скриншотах выше.

Тизер вышел незадолго до онлайн-презентации Microsoft, которая назначена на 30 марта. Как ожидается, на этом мероприятии будет анонсирован новый тип ежемесячной подписки Microsoft 365 для потребителей, который объединит Office, коммуникационный сервис Microsoft Teams, менеджер паролей и другие продукты компании.

Текст: Вести.Hi-tech

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