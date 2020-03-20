"Это возможно". Думбия не исключил своего возвращения в ЦСКА

Ивуарийский нападающий швейцарского клуба "Сьон" Сейду Думбия не стал исключать возможного возвращения в стан своего бывшего клуба московского ЦСКА.



В личный Instagram-аккаунт ивуарийца написал российский болельщик, поинтересовавшийся вероятностью возвращения того в стан "армейцев": "Дорогой друг, я являюсь фанатом ЦСКА. Сможешь ли ты вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда буем рады видеть тебя в команде".



На это футболист ответил: "Почему бы и нет, это возможно".



Накануне руководство "Сьона" предложило игрокам пойти на понижение зарплаты за счет подписания краткосрочных контрактов. Это связано с паузой из-за распространения коронавируса. Однако Думбию это предложение не устроило. Ожидается, что стороны разорвут соглашение.



Ивуариец выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2016 год. Всего в его активе порядка 150 матчей, с которых он забил 95 голов и отдал 36 голевых передач. После ЦСКА Думбия выступал за такие команды как английский "Ньюкасл Юнайтед", швейцарский "Базель", португальский "Спортинг" и испанскую "Жирону". В "Сьоне" он играет с 2019 года.