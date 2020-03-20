Уничтожит ли коронавирус экономику Саудовской Аравии

С началом пандемии коронавируса продолжается колебание экономики Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть.

Цены на нефть рухнули, так как опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса и усиления ценовой войны отодвинули на второй план обязательства крупных экономик по реализации мер стимулирования.

В последние дни нефть упала почти до 17-летнего минимума, учитывая, что ограничения на поездки и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом, снижают спрос, а крупные производители, Саудовская Аравия и Россия, находятся в состоянии ценовой войны.

Оба основных контракта столкнулись с новыми продажами, после того как Эр-Рияд заявил, что планирует увеличить экспорт до 10 млн баррелей в день.

Крупнейший в мире экспортер заявил, что намерен освободить дополнительные 250 тыс. баррелей нефти в сутки под экспорт, для внутреннего потребления используя газ.

В среду был отмечен небольшой рост сырьевого товара, после того как правительства США и Европы заявили, что введут дополнительные меры стимулирования, а США предложат пакет помощи на сумму более $1 трлн.

«Ценовая война производителей и экспоненциальный рост стран, закрывающих границы, обрушили все надежды на восстановление», — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка из OANDA.

Ценовая война началась на прошлой неделе, после того как лидер ОПЕК Саудовская Аравия подтолкнула неформальный альянс крупных производителей нефти к сокращению добычи, чтобы бороться с влиянием вспышки вируса на цены.

Но партнер по альянсу и Россия, не входящая в ОПЕК, второй по величине производитель нефти в мире, отказалась. Это заставило Эр-Рияд провести масштабное снижение цен, обещая увеличить добычу.

Огромные потери

Саудовская Аравия готовится к огромным потерям: крупнейшая экономика арабского мира закрыла кинотеатры, торговые центры и рестораны, прекратила авиаперелеты, приостановила круглогодичное паломничество в Умру и закрыла восточный регион Катиф — где проживает около 500 тыс. человек — в попытке сдержать коронавирус.

«Сейчас кризис. Все непредсказуемо. Мы должны готовиться к худшему», — отметил государственный служащий Саудовской Аравии, объяснив, почему начал переводить часть своей зарплаты в доллары США и золотые монеты.

ЦБ не обращает внимание на опасения, что падение цен на нефть негативно сказывается на валюте королевства, которая десятилетиями остается привязанной к доллару США.

Многие госслужащие опасаются, что будут сокращены государственные пособия на фоне роста стоимости жизни.

Некоторые жители Саудовской Аравии обеспокоены тем, что остановится набор персонала в государственном и частном секторах, учитывая высокий уровень безработицы.

Саудовские студенты обеспокоены тем, что правительство перестанет выделять правительственные стипендии для обучения за рубежом.

Министерство финансов поручило правительственным органам представить предложения по сокращению расходов в этом году на 20-30%%, отмечается в аналитической записке Nasser Saidi & Associates.

«Вероятно, будет отложен ряд проектов, задержано подписание контрактов», — отмечается в записке.

По данным Energy Intelligence Group, королевство готовит бюджетные сценарии, при которых цены на нефть могут упасть до $12–20 за баррель.

«Доверие общественности напрямую зависит от уровня государственных расходов и нефтяных настроений. И те, и другие падают. Мы не знаем, будем ли работать завтра», — отметил эксперт, консультирующий министерство Саудовской Аравии по крупному проекту.