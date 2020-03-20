Энтони Хопкинс: мой кот пообещал, что защитит меня от коронавируса

Знаменитости, которые находятся в самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, пытаются поднять настроение и себе, и своим поклонникам.

Как передает телеканал "Культура", британский и американский актёр театра и кино Энтони Хопкинс сообщил своим поклонником, что находится на карантине вместе со своим котом Нибло. При этом, по словам Хопкинса, Нибло поставил ему условие – хозяин должен играть на пианино, и тогда кот защитит его от вируса.

Американский актер Арнольд Шварценеггер, в свою очередь, разместил в Интернете видео, в котором сообщил, что проводит карантин вместе с любимой собакой и сообщил, что следует чаще мыть руки, сохранять спокойствие, оставаться дома и беречь себя и своих близких.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящее время в более чем 168 странах мира заразились более 270 тысяч человек, более 90 тысяч выздоровели, более 11 тысяч умерли.