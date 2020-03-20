20 марта 202022:50

Кризис Серии "А": в Италии предложили сократить зарплаты футболистам, но они против

Global Look Press

В чемпионате Италии по футболу грядут серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. В связи с распространением инфекции в Серии "А" пауза, а итальянский клубный футбол из--аз этого рискует лишиться порядка 800 миллионов евро.

Итальянская федерация футбола (FIGC) надеется возобновить национальное первенство 10 мая и успеть завершить его 30 июня, сообщает Спорт24.Ru. Однако если текущий сезон придется завершить досрочно и без возможности его продолжения, то именно в этом случае клубный футбол Италии и понесет финансовые убытки.

Боссы FIGC пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Руководителями было выдвинуто предложение урезать мартовскую зарплату футболистам: 30 процентов недоплатить тем игрокам, которые имеют доход от полутора миллионов и выше, и 15 процентов — для всех остальных.

Самими спортсменами идея была воспринята негативно.

Напомним, что чемпионат Италии был прерван после 26 тура. На данный момент лидером Серии "А" является туринский "Ювентус", набравший 63 очка. Второе место — у "Лацио" (62), третье — у "Интера" (54).

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