Минус один: "Калев" решил не доигрывать сезон Единой лиги

Эстонский баскетбольный клуб "Калев" принял решение досрочно завершить текущий сезон в Единой лиге ВТБ. В Эстонии объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.



"Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению "Калева", учитывая сложившиеся обстоятельства, — сказала генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, которую цитирует официальный сайт турнира. — Мы должны быть солидарны друг к другу, и оказывать поддержку".



"При этом мы надеемся возобновить сезон после десятого апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать спортивную форму. Мы верим, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации в России и мире".



На момент приостановки Единой лиги ВТБ "Калев" располагался на пятой строчке регулярного чемпионата, имея в своем активе восемь побед при 12 поражениях.



Также "Калев" завершил свои выступления в Латвийско-эстонской лиге по баскетболу.