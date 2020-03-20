20 марта 202023:25

Минус один: "Калев" решил не доигрывать сезон Единой лиги

vtb-league.com

Эстонский баскетбольный клуб "Калев" принял решение досрочно завершить текущий сезон в Единой лиге ВТБ. В Эстонии объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.

"Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению "Калева", учитывая сложившиеся обстоятельства, — сказала генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, которую цитирует официальный сайт турнира. — Мы должны быть солидарны друг к другу, и оказывать поддержку".

"При этом мы надеемся возобновить сезон после десятого апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать спортивную форму. Мы верим, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации в России и мире".

На момент приостановки Единой лиги ВТБ "Калев" располагался на пятой строчке регулярного чемпионата, имея в своем активе восемь побед при 12 поражениях.

Также "Калев" завершил свои выступления в Латвийско-эстонской лиге по баскетболу.

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