20 марта 202023:48

УЕФА ошибся: решения по названию Евро-2020 еще нет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признался, что допустил ошибку, опубликовав новость о том, что Евро-2020 сохранит свое название, несмотря на годичный перенос турнира. Итогового решения по нему еще нет.

"Приносим свои извинения за ранее допущенную ошибку, — говорится в обновленном сообщении УЕФА. — Стоит прояснить — никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который пройдет в 2021 году, принято не было".

Напомним, что 17 марта УЕФА сообщило о том, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 года из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Но теперь Евро обрело новые даты — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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