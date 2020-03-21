На штат Колорадо в США обрушился мощный снегопад

В США штат Колорадо засыпает снегом. В некоторых районах — сугробы более полуметра. Из-за метели перекрыты основные трассы, жителям советуют оставаться дома.

Ранее шторм вместе с торнадо прошелся по Техасу, напоминает телеканал "Россия 24".

Теперь к непогоде готовятся в Небраске — там с базы ВВС США даже эвакуировали все самолеты.