COVID-19. В Турции число больных удвоилось, на Мадагаскаре - первые случаи

В Турции за сутки удвоилось число людей, зараженных коронавирусом COVID-19. В настоящее время зафиксировано 670 случаев заболевания. Число жертв выросло с 4 до 9, передает РИА Новости. Пятеро скончавшихся — пожилые, ослабленные люди. За сутки в стране было проведено 3656 тестов на коронавирус.

На Украине выявлено 10 новых случаев заражения, всего болеют 39 человек. Все новые пациенты — в Черновицкой области. Умерло три человека.

Вирус добрался и до Мадагаскара. Институт Пастера подтвердил три случая заражения. Первый выявлен у 41-летней женщины, прибывшей на остров из Франции, второй — у 19-летней девушки, ехавшей транзитом из Франции на Маврикий. Третья заболевшая — также женщина, и она тоже прибыла из Франции. Все заболевшие проходят лечение в изоляции.

В настоящий момент в мире зафиксировано 274078 случаев заражения новым вирусом, 11352 человек умерли, 90622 выздоровели.