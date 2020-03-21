Сечин: ОПЕК+ утратила свое значение

Россия должна стремиться сохранить свою долю рынка, не взирая на колебания нефтяных цен. Они скорректируются, а утраченную долю можно никогда не вернуть, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В эфире программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24" Сечин подчеркнул: ОПЕК+ утратила свое значение. На баланс нефтяного рынка влияют другие факторы.

"ОПЕК+, конечно, вносила свою лепту в балансировку рынка через сокращение добычи, но большой ли было это влияние? Ведь параллельно с этим наращивалась добыча в США, которые вышли на первое место в мире по производству нефти, — отметил Сечин. — Которые нарастили экспорт в Европу в 6 раз, в Индию в 10 раз например. И впервые США стали экспортером и активно занимали те рынки, которые раньше даже не обсуждались: Европа, восточная Азия, Китай и Индия и ряд других направлений".

Среди других факторов, влияющих на рынок нефти, глава российской корпорации назвал пандемию коронавируса COVID-19, возможную смену власти в Саудовской Аравии, выборы в США, а также санкции против Ирана, Венесуэлы и России.