Сечин рассказал о роли "Роснефти" в стабилизации валютного рынка России

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире программы "Международное обозрение" подчеркнул, что компания участвует в стабилизации валютного рынка России. "Роснефть" также поддерживает рубль через продажу валюты на рынке, приводит слова Сечина телеканал "Россия 24".

"Мы сейчас используем те преимущества, которые дает рубль и полностью закрываем свои затраты по добыче рублевой массой, — отметил глава "Роснефти". — С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России. Работаем в плотной координации с Центральным банком и рассчитываем все-таки, что те меры, которые принимаются, приведут к результату".

Также Сечин рассказал о факторах, повлиявших на нефтяной рынок. Он подчеркнул, что одним из важных факторов является коронавирус COVID-19, однако не стоит драматизировать ситуацию вокруг него.