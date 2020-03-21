Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации может пойти на спад через два месяца. Диагностику заболевания следует применять на всех, попадающих в больницу с пневмонией. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Эксперт отметил, что Китаю понадобилось около двух месяцев, чтобы подавить эпидемию в стране. Также Альштейн предположил, что России для того, чтобы справиться с заболеванием, понадобится также порядка двух месяцев. При этом специалист акцентировал внимание, что речь идет о России, а также — что с эпидемией, вызванной этим вирусом, человечество столкнулось впервые.

Альштейн считает, что в аналогичные сроки и во всем мире наступит определенный спад пандемии коронавируса, если не полное прекращение. Но создание вакцины не окажет на это никакого влияния. Эксперт отметил, что разработать и применить вакцину ни за два месяца, ни за полгода невозможно. Ученым необходимо также создавать диагностику, которая будет искать антитела против вируса, а не только нуклеиновую кислоту вируса. На это требуется намного больше времени.

Метод диагностики коронавируса, существующий сейчас, важно применять не только на въезжающих в Россию из-за рубежа, но и на всех пациентах, попавших в больницу с пневмонией.

Анатолий Альштейн рассказал, что пневмонию могут вызывать разные причины. Но на коронавирус при этом надо проверять всех. Это даст объективное представление о том, как COVID-19 распространен в России. Пневмония — главный синдром, который дает коронавирус. Именно из-за нее умирают люди. "Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавирусной инфекции", — цитирует слова Альштейна РИА Новости.