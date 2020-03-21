КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

В военном штабе Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила по меньшей мере один неопознанный снаряд. Запуск был произведен в сторону Японского моря.

В текущем месяце Северная Корея провела уже три запуска, напоминает РИА Новости. 2 марта два снаряда были выпущены в сторону Японского моря. 9 марта были запущены ракеты малой дальности разных типов. Нынешнее испытание — третье.

В 2019 году КНДР испытала в общей сложности 13 различных ракет и снарядов. ООН считает пуски нарушением резолюции Совета Безопасности.