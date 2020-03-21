  • USD
    78.0443
  • EUR
    84.1552
  • IMOEX
    2331.61
  • RTSI
    924.22
  • DJA
    6304.73
  • NASDAQ
    6879.52
  • BRENT
    27.21
  • ГАЗПРОМ
    176.26
  • Газпрнефть
    281.4
  • Роснефть
    287.75
  • АЛРОСА
    57.3
  • Сбербанк
    195.69

Тема:

Коронавирус 34 минуты назад

21 марта 202003:20

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Global Look Press

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова считает, что если пандемия коронавируса COVID-19 затянется, 8,6 миллиона россиян могут потерять работу. Около трех миллионов предпринимателей, возможно, прекратят свою деятельность. Дыбова указала на важность сохранения основной части бизнеса, передает РИА Новости.

Первая проблема для всех регионах — арендные платежи, подчеркнула она. Значительная часть малого и среднего бизнеса являются арендаторами точек на рынках и в торговых центрах.

Многие бизнесмены, кроме того, взяли кредиты по льготной программе. В текущей ситуации есть риск, что они не смогут погасить их, выразила свои опасения вице-президент ТПП.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что ЦБ предпринимает меры для поддержки бизнеса и граждан. Так, программа рефинансирования для малого и среднего бизнеса будет расширена. Кроме того, дана рекомендация по реструктуризации кредитов, взятых физлицами. Правительство предпринимает и другие меры — снижение регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации, поддержание доступности ипотеки.

Ранее по теме

Сейчас

03:20

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

02:00

Сечин: концу года цена на нефть может восстановиться

01:58

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японии

23:22

Сечин рассказал о нефтяном кризисе

22:35

Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

20:30

COVID-19: новый антирекорд в Италии и первая смерть в Сербии

19:19

Захарова уточнила число россиян, застрявших в других странах

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сечин: концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Сечин: концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

1 час назад
Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

34 минуты назад
COVID-19. В Турции число больных удвоилось, на Мадагаскаре - первые случаи

COVID-19. В Турции число больных удвоилось, на Мадагаскаре - первые случаи

3 часа назад
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

1 час назад
Вынужденная изоляция - с пользой для здоровья: советы специалистов

Вынужденная изоляция - с пользой для здоровья: советы специалистов

1 час назад
Сечин рассказал о роли "Роснефти" в стабилизации валютного рынка России

Сечин рассказал о роли "Роснефти" в стабилизации валютного рынка России

3 часа назад
Сечин рассказал о факторах, влияющих на рынок нефти

Сечин рассказал о факторах, влияющих на рынок нефти

4 часа назад
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

5 часов назад
Вакцина, помощь бизнесу и гражданам. Как Россия противостоит коронавирусу

Вакцина, помощь бизнесу и гражданам. Как Россия противостоит коронавирусу

7 часов назад
Сечин: санкции США сильнее ударили по американским компаниям, чем по "Роснефти"

Сечин: санкции США сильнее ударили по американским компаниям, чем по "Роснефти"

2 часа назад
Сечин: ОПЕК+ утратила свое значение

Сечин: ОПЕК+ утратила свое значение

2 часа назад
NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

4 часа назад
Искусственное дыхание для экономики: как еврозона спасается от вируса и кризиса

Искусственное дыхание для экономики: как еврозона спасается от вируса и кризиса

6 часов назад
Российские ученые испытывают сразу несколько прототипов вакцин от коронавируса

Российские ученые испытывают сразу несколько прототипов вакцин от коронавируса

7 часов назад
Энтони Хопкинс: мой кот пообещал, что защитит меня от коронавируса

Энтони Хопкинс: мой кот пообещал, что защитит меня от коронавируса

5 часов назад
Путин подписал указ о выплатах за детей от трех до семи лет

Путин подписал указ о выплатах за детей от трех до семи лет

9 часов назад
Ростуризм: россиянам рекомендуется пока воздержаться от поездок за рубеж

Ростуризм: россиянам рекомендуется пока воздержаться от поездок за рубеж

2 часа назад
COVID-19: новый антирекорд в Италии и первая смерть в Сербии

COVID-19: новый антирекорд в Италии и первая смерть в Сербии

7 часов назад
Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвукового оружия

9 часов назад
В России выписаны 7 пациентов, ранее болевших COVID-19

В России выписаны 7 пациентов, ранее болевших COVID-19

2 часа назад
Рассмотрение дела по скифскому золоту отложено

Рассмотрение дела по скифскому золоту отложено

7 часов назад
Запрета на въезд в Москву нет: в МВД развенчали слухи

Запрета на въезд в Москву нет: в МВД развенчали слухи

9 часов назад
Кремль не пойдет на уступки Саудовской Аравии в ценовой войне за рынок нефти

Кремль не пойдет на уступки Саудовской Аравии в ценовой войне за рынок нефти

8 часов назад
"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

"Зулейха открывает глаза": актеры рассказали, как создавался сериал

4 часа назад
Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

Интрига до конца: кто станет любимчиком фортуны?

10 часов назад
Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

Новая реальность: куда "пойти" развлечься в условиях изоляции

12 часов назад
Кино по выходным: фильмы для души и сердца

Кино по выходным: фильмы для души и сердца

16 часов назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
УЕФА ошибся: решения по названию Евро-2020 еще нет

УЕФА ошибся: решения по названию Евро-2020 еще нет

4 часа назад
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

6 часов назад
Минпромторг и ФАС следят за тем, чтобы продуктов хватало и цены не завышались

Минпромторг и ФАС следят за тем, чтобы продуктов хватало и цены не завышались

6 часов назад
Удобно, прозрачно и безопасно. ЦИК рассказал, каким будет голосование по поправкам в Конституцию

Удобно, прозрачно и безопасно. ЦИК рассказал, каким будет голосование по поправкам в Конституцию

7 часов назад
"Рубин" летел одним рейсом с зараженным коронавирусом волейболистом "Зенита"

"Рубин" летел одним рейсом с зараженным коронавирусом волейболистом "Зенита"

7 часов назад
Коронавирус: Трамп призвал не гнаться за сенсациями, Помпео обвинил Россию

Коронавирус: Трамп призвал не гнаться за сенсациями, Помпео обвинил Россию

7 часов назад
Apple перестала продавать больше двух iPhone в одни руки

Apple перестала продавать больше двух iPhone в одни руки

7 часов назад
Роман Путин решил создать партию

Роман Путин решил создать партию

8 часов назад
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

11 часов назад
Зал "Зарядье" проведет серию онлайн-концертов

Зал "Зарядье" проведет серию онлайн-концертов

11 часов назад
Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

Мультсериалу "Ми-ми-мишки" исполняется 5 лет

12 часов назад
Вячеслав Малежик рассказал, кто вытащил его с того света

Вячеслав Малежик рассказал, кто вытащил его с того света

12 часов назад
Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

Озвучены характеристики "младшего" внедорожника Ford Bronco

14 часов назад
Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

Прощается и не уходит: на Русской равнине задержится зима

16 часов назад
Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

Nokia представила смартфон Джеймса Бонда и "кнопку" за 39 евро

19 часов назад
Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

19.03.2020 14:10
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку