Общеобразовательные и спортивные школы Москвы закрылись на карантин

С 21 марта до 12 апреля все государственные общеобразовательные школы столицы закрылись на карантин. Также закрылись спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

По запросам родителей, чьи дети учатся с первого по четвертый класс, в школах могут быть созданы группы численностью не более 12 человек. При этом будут соблюдаться все санитарные условия, передает РИА Новости.

Дошкольные учреждения работают как обычно, вести или нет ребенка в детский сад, решают родители.

По указу мэра Сергея Собянина до 12 апреля закрыты также московские колледжи. Студенты переведены на дистанционное обучение. Федеральные министерства и ведомства должны будут решить, должны ли закрываться колледжи федерального уровня.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.