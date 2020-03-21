Госдеп США обвинил Россию во "враждебных действиях в сфере энергетики"

Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики". По его словам, у американского конгресса есть "множество примеров" этого. Никаких дальнейших комментариев представитель ведомства не дал, передает ТАСС.

Также в госдепе отказались уточнять, велись ли с Москвой какие-либо переговоры, связанные с рынком нефти. Однако призвали всех игроков рынка обратить внимание на "момент глобальной неопределенности" и "экономических трудностей" и принять соответствующие меры, чтобы совместно преодолеть кризис.