Глава МИД России Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей.

Сергей Лавров — постоянный член Совета Безопасности РФ, чрезвычайный и полномочный посол России. Имеет звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России в течение 16 лет. Он твердо отстаивает позиции нашей страны в мире, передает ТАСС. Лавров посещает с визитами самые сложные, горячие точки планеты — Сирию, Ирак, Афганистан, Венесуэлу. В сентябре 2008 года — сразу после того, как закончился вооруженный конфликт — он посещал Абхазию и Южную Осетию.

15 января 2020 года было объявлено об отставке правительства. Россияне с волнением ожидали, останется ли Лавров на своей должности — и он остался. На молодежном форуме "Территория смыслов" министра поблагодарили за то, что он "ни разу не облажался".

Лавров родился в подмосковном Ногинске. В 1972 году окончил восточное отделение Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Впоследствии написал гимн этого вуза.

Любит поэзию, пишет стихи, поет под гитару, раз в неделю играет в футбол, болеет за московский "Спартак", увлекается рафтингом. Известен также своей страстью к курению — он продолжал курить в штаб-квартире ООН даже после того, как это было запрещено генсеком Кофи Аннаном.

Сергей Лавров говорит о дипломатии так: "Чтобы преуспеть в этой области, нужно всегда учиться новому и быть преданным своему делу и стране".