Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 234 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 234 тысячи. Около 10 тысяч человек скончались. Все больше стран закрывают границы.

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке опустела. Власти признали город эпицентром вспышки коронавируса COVID-19 в США. Заболевших насчитывается более 5 тысяч. Все массовые мероприятия под запретом. В Вашингтоне коронавирус обнаружили у сотрудника аппарата вице-президента Майка Пенса. Утверждается, что ни Пенс, ни Трамп с инфицированным не контактировали.

Панические настроения усиливаются в Великобритании. В принудительном порядке с этого дня закрыты все магазины, кафе, рестораны. Мэр Лондона Садик Хан призывает отнестись к ситуации серьезно. "Пожалуйста, оставайтесь дома, если вам действительно не нужно никуда ехать! Пожалуйста, следуйте советам экспертов, — просит он. — В Лондоне заразившихся с каждым днем все больше! И вполне возможно, что скоро ситуация окончательно выйдет из-под контроля, и мы не справимся с угрозой".

Ситуация в разделенной коронавирусом Европе — критическая. Франция ждет катастрофических последствий для экономики, сенат уже одобрил поправки в бюджет страны. Италия требует отмены антироссийских санкций, которые приносят убытки местному бизнесу и лишь усугубляют ситуацию. В Латвии введен режим ЧС.

В Швейцарии объявлена самая масштабная мобилизация со времен Второй мировой войны. Власти постоянно усиливают ограничительные меры. "Отныне запрещено собираться в общественных местах группами более пяти человек, — предупреждает сограждан Ален Берсе, глава федерального департамента по внутренним делам Швейцарии. — И даже если вас меньше, вы обязаны держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Любой, кто нарушит эти предписания, будет оштрафован".

На фоне карантина, комендантского часа и угрозы беспорядков российские туристы спешат покинуть Доминикану. Свои границы как минимум на месяц закрыла Куба. В Аргентине собираются показательно наказать одного из жителей страны, который воспользовался паромом, хотя знал, что заражен коронавирусом. Теперь он заплатит штраф в рекордные 700 тысяч долларов. В Боливии за нарушение карантина отправили в отставку замминистра транспорта.

А жители Китая, откуда и распространился вирус, заявляют, что больше всего мечтают об окончании карантина: они устали сидеть дома.