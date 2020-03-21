На Камчатке два человека попали под снежную лавину

Сегодня в районе трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк сошла снежная лавина. По предварительным данным, под нее попали два человека, которые в это время катались на сноубайках. Спасатели уже выехали на помощь.

Уже несколько дней Камчатка находится во власти метелей. На дорогах — пробки и аварии. А ночью на регион обрушился охотоморский циклон.

Сегодня порывы ветра могут достигать 25 и даже 30 метров в секунду. Днем ожидается сильный мокрый снег, передает телеканал "Россия 24".

Спасатели работают в режиме повышенной готовности. Жителей просят быть осторожнее — обходить рекламные щиты, не пользоваться личными автомобилями и по возможности оставаться дома.